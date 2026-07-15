Tre paesi in zona montana hanno perso completamente il segnale telefonico e internet. Nelle località di Cireglio, Le Piastre e Prunetta, i servizi di Tim e Vodafone sono irraggiungibili, mentre altri operatori hanno mantenuto la connessione. Ospedale e uffici postali sono senza rete, impedendo l’uso di servizi essenziali come bancomat e pagamenti elettronici. La mancanza di collegamenti riguarda anche telefoni fissi e sistemi di pagamento elettronico.

Disservizi telefonici: tre paesi senza telefono, completamente assente il collegamento internet, pos, bancomat e via elencando. Le località coinvolte sono Cireglio, Le Piastre e Prunetta, i gestori Tim e Vodafone, mentre altri operatori hanno funzionato senza che ci siano state interruzioni nel servizio. Il segnale nei paesi è sparito alle 9 del mattino di ieri lunedì 13 e nel tardo pomeriggio di ieri non era ancora tornato. Isolato dalle linee internet anche l’ ospedale Pacini di San Marcello, dove i problemi sono iniziati già dalla mattina. Disagi che l’azienda sanitaria è riuscita a contenere, come spiega in una nota. "A seguito di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La montagna isolata. Salta la rete internet anche all’ospedale e negli uffici postali

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