Non è la creazione di un corpo, ma il momento esatto in cui un corpo diventa umano. È l’attimo fuggente colto da Pompeo Girolamo Batoni nel dipinto Minerva infonde l’anima alla figura umana modellata in creta da Prometeo (1740-1743), fino al 27 settembre «Ospite a Palazzo» alla Galleria di Palazzo Cini, a Venezia. È il nuovo capitolo dell’iniziativa, giunta alla decima edizione, che porta nella dimora che fu di Vittorio Cini capolavori da musei e collezioni italiane e internazionali, chiamati a dialogare con la raccolta permanente della casa-museo. Una iniziativa in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Centro delle Arti di Lucca. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - La Minerva di Batoni «ospite» di Palazzo Cini a Venezia: il capolavoro del «nuovo Raffaello» si potrà ammirare fino a settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La finale del Cini’s Got Talent: Luk3 ospite speciale (da “Amici”)

Leggi anche: Allo zoo si potrà ammirare il Binturong, un curioso "orso-gatto" che profuma di popcorn

La Minerva di Batoni ospite di Palazzo Cini a Venezia: il capolavoro del nuovo Raffaello si potrà ammirare fino a settembreOpere chiamate a dialogare con la raccolta della casa-museo: l'ultima arrivata è la tela ispirata alle Metamorfosi di Ovidio ... corrieredelveneto.corriere.it

Ospite a Palazzo. La Minerva di Pompeo Girolamo BatoniMinerva infonde l'anima alla figura umana modellata in creta da Prometeo, opera dipinta da Pompeo Girolamo Batoni (Lucca, 1708 - Roma, 1787) è il nuovo Ospite che da oggi entra a Palazzo Cini a San ... itinerarinellarte.it