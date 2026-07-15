la milano medievale in cerca di nuova luce porta ticinese a bando

La Porta Ticinese, lungo il tracciato medievale a sud di Milano, è stata messa a bando. È una delle poche porte storiche ancora visibili, insieme a Porta Nuova. La struttura, simbolo della città antica, si trova nel cuore della zona Ticinese. La decisione di affidare la gestione o interventi sulla porta è stata ufficializzata di recente. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sulle modalità dell’intervento.

Lungo il tracciato medievale, a sud, in zona Ticinese, si incontra una delle “Porte“ d’accesso alla Milano del XXI secolo. L’unica, insieme a Porta Nuova, ad essere sopravvissuta allo scorrere del tempo. Nella città contemporanea, l’arco in mattoni e pietra è incastrato tra le case e segna il passaggio dalle Colonne e della Basilica di San Lorenzo al Corso che porta dritto verso i Navigli e la Darsena. La Porta “Cicca“( dal dialetto “piccola“, “ridotta“, perché unica porta della cinta muraria ad avere un’unica fornice) è stata restaurata nella seconda metà dell’Ottocento da Camillo Boito, al quale si devono le merlature guelfe. Sopra l’arco si trova un tabernacolo gotico attribuito a Giovanni Balduccio e un bassorilievo che raffigura, tra l’altro, una Madonna con bambino e Sant’Ambrogio che offre un modello della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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