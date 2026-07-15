Il primo e il 29 agosto si terranno due eventi di “Alba alla Reggia” alla Reggia di Caserta. Le persone potranno assistere all’alba nel grande parco che circonda il palazzo. La manifestazione si svolgerà nelle prime ore del mattino, offrendo uno spettacolo di luce naturale e silenzio. I partecipanti si riuniranno prima dell’alba, in attesa che il sole sorga dietro i monumenti storici.

Tempo di lettura: 3 minuti Il 1° e il 29 agosto si rinnova l’iniziativa “Alba alla Reggia”. Quest’anno la manifestazione più attesa del Complesso vanvitelliano raddoppia i suoi appuntamenti: il primo e l’ultimo sabato del mese, il Museo del Ministero della Cultura accoglierà straordinariamente i visitatori a partire dalle 4:30 del mattino, offrendo l’opportunità di contemplare lo splendore del Parco reale e del Giardino Inglese alle prime luci del giorno. L’istituto del MiC esorta ancora una volta il pubblico a entrare in sintonia con l’ambiente circostante, scoprendo l’area monumentale nella pace e nella frescura dell’alba. Un’occasione unica per osservare il risveglio della natura: distanti dal trambusto e dalla frenesia della routine quotidiana, il Parco reale si trasformerà in un’oasi di benessere capace di rigenerare lo spirito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - La magia dell’alba torna alla Reggia di Caserta: doppio appuntamento ad agosto

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