Le prime tre giornate della Liga sono state ufficialmente programmate: il 19 agosto si giocherà la partita dell’Atletico, mentre il Real Madrid e il Barcellona debutteranno rispettivamente il 22 e 23 agosto. La decisione è stata presa per consentire ai giocatori coinvolti nelle semifinali del Mondiale di evitare partite nelle prime settimane di campionato. La modifica del calendario è stata confermata dalla lega.

Ufficiali le prime tre giornate: Real Madrid e Barcellona debuttano il 22 e 23 agosto, l’Atletico anticipa al 19. Come aveva già preannunciato il presidente della Liga Javier Tebas, il calendario del massimo campionato spagnolo si piega alle esigenze della Coppa del Mondo. Le squadre con tesserati ancora coinvolti nelle semifinali mondiali — nello specifico con le nazionali di Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina — beneficeranno di un debutto posticipato per permettere ai calciatori il necessario riposo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La conferma definitiva è arrivata con la pubblicazione ufficiale del calendario delle prime tre giornate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Liga si adegua al Mondiale: rinvio speciale per le big con i giocatori in semifinale

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