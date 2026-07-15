Il Como ha deciso di non partecipare a tournée all’estero, preferendo mantenere le attività di allenamento e incontri in Italia. Mentre squadre di serie maggiore si spostano tra Hong Kong, Australia e Indonesia per incontri di preseason, il club lariano sceglie di limitare i viaggi all’estero. Questa scelta si traduce in un focus sulle attività locali, senza programmare trasferte internazionali per la preparazione pre-stagionale.

Sono tornate le tournée, e mentre Inter, Milan e Juventus volano tra Hong Kong, Australia e Indonesia a caccia del bottino garantito dagli sponsor, c’è chi fa l’esatto contrario. Lo racconta Claudio Savelli su Libero: il Como non va a cercare i soldi lontano, prova ad attirarli a sé, portando il mondo in riva al lago. La Como Cup, l’anti-tournée. Dal 28 luglio al primo agosto il Como ha invitato cinque squadre internazionali sul Lario per quella che è, più che una serie di amichevoli, una “specie di torneo”. Ci saranno l’Al-Ula, neopromossa nella Saudi Pro League; il Crystal Palace, fresco campione di Conference League; il Lens, terzo nell’ultima Ligue 1; il Villarreal e il Famalicão, sorpresa dell’ultima Primeira Liga portoghese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La lezione del Como al calcio italiano: niente trasferte all’estero, ma chiama il mondo in riva al lago

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