la leon parla argentino arriva patricio goglino

La Leon 202627 ha annunciato l’ingaggio di Patricio Goglino, attaccante argentino classe 2001. Il giocatore, arrivato in Italia nel 2019, è stato prelevato dal Parma dalle giovanili dell’Independiente, uno dei due club formatori in cui si è sviluppato. Goglino, quindi, porta con sé origini argentine e un passato nel calcio italiano, dove si era trasferito sei anni fa.

Avrà sangue (anche) argentino la Leon 202627 che accoglie l’esterno d’attacco classe 2001 Patricio Goglino. Che però l’Italia la conosce benissimo essendo arrivato nel nostro Paese nel 2019 quando il Parma lo pesca nel 2019 dalle giovanili dell’Independiente, uno dei due vivai in cui Goglino cresce (l’altro è quello dell’Argentinos Junior). Col Parma però non esordirà mai in prima squadra (farà una panchina in Coppa Italia contro la Roma e null’altro). Dopo la Primavera coi ducali Goglino inizia a calcare i campi della Serie D tra Luparense, Breno (6 gol in un anno e mezzo) e Desenzano (6) prima dell’approdo tra i professionisti alla Torres 24 mesi fa che però a metà stagione lo gira al Sestri Levante in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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