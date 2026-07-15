Il primo colpo di genio è il cast. Sia chiaro, Matt Damon è bravissimo, un Ulisse impeccabile (da Oscar, immaginiamo, anzi glielo auguriamo). Ma le sorprese le riservano Robert Pattinson, Anne Hathaway ed Elliott Page. Pattinson è Antinoo, pretendente tra i più insistenti e vili di Penelope (Hathaway), moglie di Ulisse, alle prese con una tela, con il dolore, con un figlio (Tom Holland) che non ha mai conosciuto il padre, e che di sé stessa dice: «Sono seduta da 20 anni su un trono che solo un uomo può occupare». L'ex vampiro dimostra di saper fare il cattivo nel modo giusto: divertendosi a farlo. Page, che non interpreta Achille come è stato detto e ridetto ma Sinone, è ingannato da Pattinson e non solo; si sacrifica sulla spiaggia di Troia per il bene di Ulisse e dei suoi uomini per poi rincontrarlo nell'Ade. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La guerra, le promesse non mantenute e gli dei che non vanno cercati negli uomini: la recensione di Odissea, il film con cui Nolan supera sé stesso

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Mending a Broken Team: How Trust Heals Amid Special Forces High Stakes

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