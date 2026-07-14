L'Italia cerca un nuovo commissario tecnico, con quattro nomi in corsa per la posizione. La scelta si concentra su figure di alto livello, mentre la Germania ha già ingaggiato Klopp. La situazione della nazionale italiana viene descritta come critica, con altre nazioni europee come Spagna, Francia e Belgio che continuano a competere con determinazione. La possibilità di un cambio alla guida tecnica è vista come essenziale per migliorare le sorti della squadra.

Quello che non può non essere chiaro a tutti, specialmente dopo aver visto Spagna, Francia, Norvegia, Inghilterra, la stessa Svizzera, il Belgio mai arreso, è che la nostra situazione preoccupante è a un passo dall’essere disperata. La distanza dalle grandissime e dalle forti d’Europa s’è idealmente ampliata perché tutti, vedendo scattare Mbappé, correre Manzambi, dialogare Pedri e Olmo, abbiamo pensato: da quanto non vediamo un azzurro così? Da quanto l’Italia non è una squadra con personalità e senza più paura, come giustamente aveva capito Gattuso cercando di dare invano una scossa ai suoi? Tutto questo discorso significa che non sarà sufficiente schierare undici giocatori, pur bravi, giovani e attaccati alla maglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Non possiamo permetterci un ct al ribasso. La Germania ha preso Klopp, i nomi top per l'Italia sono quattro

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