La maggioranza ha subito una sconfitta in aula in occasione di una votazione sulla proposta di introdurre un sistema di preferenze più morbido. La Camera ha respinto l’emendamento con un margine di un voto, 188 contro 187. La leader del governo ha espresso pubblicamente il suo disappunto, chiedendo un chiarimento senza voler aspettare ulteriori sviluppi. La situazione ha generato tensioni tra gli alleati, considerando la delicatezza della votazione e il risultato risicato.

Sapeva bene che sarebbe stata una votazione sul filo, ma questo non basta certo a lenire l’irritazione (per usare un colossale eufemismo) seguita al gigantesco scivolone in cui è incappata ieri la maggioranza, con la Camera che ha bocciato per un solo voto (188 a 187) l’emendamento che avrebbe introdotto un sistema soft di preferenze. Giorgia Meloni segue i lavori di Montecitorio da Palazzo Chigi e quando sul televisore appare il risultato di quello che è il dodicesimo voto segreto della giornata sbotta. Letteralmente. «Sono stanca di andare avanti così, ora tutti si devono assumere la responsabilità politica di quanto è accaduto oggi, perché certo io non ho intenzione di tirare a campare», dice visibilmente alterata a più di un interlocutore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La furia di Meloni contro gli alleati: "Non tiro a campare ora un chiarimento"

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