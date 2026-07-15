La foto di von der Leyen con Epstein? L’ha fatta l’intelligenza artificiale

Una foto in bianco e nero che mostra una presunta scena tra Ursula von der Leyen e Jeffrey Epstein circola su Facebook. La foto, che ritrae i due insieme durante un evento, è stata creata dall’intelligenza artificiale. Non ci sono prove che la fotografia sia autentica o risalga a un momento reale. La diffusione di questa immagine avviene attraverso social media, senza conferme ufficiali sulla sua veridicità.

Circola su Facebook una foto in bianco e nero che ritrarrebbe la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in compagnia di Jeffrey Epstein durante quello che viene descritto come un «festino». Il contenuto è falso, in quanto l’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale. Non esiste alcuna fotografia autentica di von der Leyen con Epstein, né compare nei documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano. Cosa circola. Il 13 luglio 2026, Paolo Sensini pubblica su Facebook un’immagine in bianco e nero accompagnata da questo commento: «Ecco qua la Presidenta UE Ursula von der Leyen in compagnia del suo amichetto Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Open.online

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Argomenti più discussi: Questa foto di Ursula von der Leyen con Jeffrey Epstein è falsa; Questa foto di Vannacci, Adinolfi e Alemanno che si abbracciano è falsa; Elliot Page non interpreta Achille nel film Odissea di Nolan; Von der Leyen conosceva Epstein, il post fake virale sugli incontri tra la presidente della Commissione Ue e il finanziere.

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