La Difesa oltre l’Unione Torna l’asse con Londra ma la Ue perde centralità

Notizia in breve

La coalizione dei volenterosi riemerge nel dibattito politico europeo, questa volta con un focus sulla collaborazione tra gli alleati e il Regno Unito. La strategia si concentra su alleanze più flessibili e meno dipendenti dall’Unione Europea, che perde centralità nel quadro internazionale. La ripresa di questa alleanza si inserisce in un contesto di tensioni e sfide legate alla guerra ad alta intensità e alla corsa tecnologica globale.