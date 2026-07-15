La Difesa oltre l’Unione Torna l’asse con Londra ma la Ue perde centralità
La coalizione dei volenterosi riemerge nel dibattito politico europeo, questa volta con un focus sulla collaborazione tra gli alleati e il Regno Unito. La strategia si concentra su alleanze più flessibili e meno dipendenti dall’Unione Europea, che perde centralità nel quadro internazionale. La ripresa di questa alleanza si inserisce in un contesto di tensioni e sfide legate alla guerra ad alta intensità e alla corsa tecnologica globale.
Roma, 15 luglio 2026 – La “ coalizione dei volenterosi ” torna a farsi strada nel lessico politico europeo, ma con un significato aggiornato ai tempi della guerra ad alta intensità e della competizione tecnologica. Gli accordi di cooperazione sulla difesa, in particolare sullo scudo anti-missili, segnano un passaggio cruciale per i nove paesi aderenti tra cui l’Italia: non è più l’Unione europea a fare da perno esclusivo dell’integrazione, bensì una costellazione di iniziative tra Stati che condividono priorità strategiche immediate. https:www.quotidiano.netvideoucraina-brusylo-contro-missili-balistici-russi-serve-sostegno-nostri-alleati-a57n4g7x Difesa ad essetto variabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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