La Difesa oltre l’Unione Torna l’asse con Londra ma la Ue perde centralità

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La coalizione dei volenterosi riemerge nel dibattito politico europeo, questa volta con un focus sulla collaborazione tra gli alleati e il Regno Unito. La strategia si concentra su alleanze più flessibili e meno dipendenti dall’Unione Europea, che perde centralità nel quadro internazionale. La ripresa di questa alleanza si inserisce in un contesto di tensioni e sfide legate alla guerra ad alta intensità e alla corsa tecnologica globale.

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Roma, 15 luglio 2026 – La “ coalizione dei volenterosi ” torna a farsi strada nel lessico politico europeo, ma con un significato aggiornato ai tempi della guerra ad alta intensità e della competizione tecnologica. Gli accordi di cooperazione sulla difesa, in particolare sullo scudo anti-missili, segnano un passaggio cruciale per i nove paesi aderenti tra cui l’Italia: non è più l’Unione europea a fare da perno esclusivo dell’integrazione, bensì una costellazione di iniziative tra Stati che condividono priorità strategiche immediate. https:www.quotidiano.netvideoucraina-brusylo-contro-missili-balistici-russi-serve-sostegno-nostri-alleati-a57n4g7x Difesa ad essetto variabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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