L’Autorità per la cybersicurezza nazionale ha precisato che nei consigli di amministrazione non si può delegare la responsabilità sulla sicurezza informatica. Con l’aggiornamento delle FAQ sulla direttiva Nis 2, si afferma che le decisioni strategiche in materia devono essere prese dai vertici aziendali, senza limitarsi a prendere atto delle valutazioni delle strutture tecniche. La normativa rafforza il ruolo degli organi di governo nelle scelte di sicurezza digitale.

La cybersicurezza sale fino ai vertici delle aziende. Con l’aggiornamento delle Faq sulla direttiva Nis 2, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, diretta da Andrea Quacivi, chiarisce che gli organi di amministrazione societari non possono limitarsi a prendere atto delle scelte compiute dalle strutture tecniche. Le decisioni strategiche sulla sicurezza informatica spettano direttamente ai consigli di amministrazione o, dove previsto, agli organi monocratici. E non possono essere delegate. Il primo chiarimento riguarda i documenti previsti dall’articolo 23 del decreto Nis. La loro approvazione costituisce una competenza esclusiva dell’organo collegiale o dell’organo monocratico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La cybersicurezza entra nei cda. L’Authority: le decisioni strategiche non si possono delegare

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