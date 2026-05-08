Si dimette Palermo | Caltagirone junior entra nel cda di Mps

Un esponente di rilievo si dimette da Palermo, mentre un altro figura ora nel consiglio di amministrazione di un importante istituto bancario. L’ex candidato ha deciso di lasciare in dissenso rispetto alle recenti decisioni di governance. Le autorità stanno analizzando alcune intercettazioni, che sono attualmente al vaglio delle giunte parlamentari. La situazione riguarda questioni interne alle istituzioni e alle loro procedure decisionali.

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A Siena il potere non cambia mai davvero forma. Cambia salotto, cambia alleanze, cambia notaio. Ma resta la stessa liturgia fatta di consigli d’amministrazione trasformati in trincee o verbali usati come baionette. E infatti dentro Montepaschi non c’è più soltanto una dialettica societaria. L’ultimo botto è arrivato ieri, con le dimissioni di Fabrizio Palermo. Una nota asciutta: il manager «non condivide le recenti determinazioni in materia di governance». Palermo non era un consigliere qualsiasi. Ex Cdp, amministratore delegato di Acea in scadenza. Personalità considerata vicino a Francesco Gaetano Caltagirone, era stato il candidato del cda per strappare il timone a Luigi Lovaglio che nel frattempo era stato anche licenziato.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Si dimette Palermo: Caltagirone junior entra nel cda di Mps Notizie correlate Mps, Palermo si dimette dal cdaL’amministratore delegato di Acea ha lasciato l’incarico per divergenze sulla governance dell’istituto senese. MPS, Palermo si dimette: divergenze sulla governance nel board? Punti chiave Perché Fabrizio Palermo ha criticato duramente la gestione di Lovaglio? Chi prenderà il posto lasciato libero dal manager di Acea?... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mps, si dimette anche Palermo, Alessandro Caltagirone verso il cda; Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cda; Palermo si dimette dentro Caltagirone; Mps, si dimette il consigliere Fabrizio Palermo: ancora scosse nel cda, più vicino l’ingresso di Caltagirone. Palermo si dimette dentro CaltagironeFabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato nella tarda serata di martedì le proprie dimissioni dalla carica, ... ilgiornale.it Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cdaIl numero uno di Acea aveva sfidato Luigi Lovaglio come candidato ceo. In uscita anche Carlo Vivaldi. Sostituti di diritto l’ex vice presidente Brancadoro e il figlio dell’imprenditore romano ... milanofinanza.it Palermo facebook Mps, con l’uscita di Palermo - che resta in Generali e intravede la riconferma ad Acea - si apre la porta ad Alessandro Caltagirone nel cda della banca senese. x.com