La crisi delle imprese Raffini | Qui c’è tenuta ma aiutiamo i giovani E il centro va cambiato
Da un lato, la rivendicazione della "tenuta" del sistema produttivo locale. Dall’altro, la necessità di continuare a sostenere le attività giovanili e, soprattutto, di mettere in campo un "nuovo modello" per il rilancio del centro storico con sempre meno negozi. Pierangelo Raffini, assessore alle Politiche per lo sviluppo economico, analizza così i dati della Camera di Commercio, che nel primo trimestre dell’anno certificano un saldo negativo per Imola con una perdita complessiva di 10 sedi d’impresa frutto di 104 aperture e 114 chiusure, di cui 15 cancellazioni d’ufficio. Assessore Raffini, dai numeri del Palazzo della Mercanzia di Bologna emergono più ombre che luci per Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La crisi di impresa e il sovraindebitamento
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