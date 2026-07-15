La Caritas Diocesana di Avellino e i giovani di Young Caritas hanno visitato una struttura penitenziaria locale, incontrando i detenuti e condividendo esperienze. La visita ha previsto momenti di confronto e testimonianza, con l’obiettivo di offrire supporto e sensibilizzare sulle possibilità di reinserimento. L’evento si è svolto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino e ha coinvolto volontari e detenuti in attività di ascolto e dialogo.

Tempo di lettura: 3 minuti La Caritas Diocesana di Avellino, insieme ai ragazzi di Young Caritas, ha vissuto un intenso momento di incontro, confronto e testimonianza presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Una visita nata dal desiderio di entrare in ascolto, condividere tempo e parole, farsi prossimi anche oltre le sbarre, là dove ogni gesto di attenzione può diventare segno concreto di vicinanza. All’incontro hanno preso parte il direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Antonio D’Orta, il vice direttore Costantino Del Gaudio, don Mario Cucciniello e i giovani di Young Caritas, protagonisti di un’esperienza che ha unito servizio, testimonianza e umanità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Caritas entra in carcere: il domani è possibile per tutti

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