La biciclettata di protesta dei rider a Firenze | Molte parole niente fatti e poca trasparenza

Notizia in breve

Un gruppo di rider ha organizzato una biciclettata di protesta a Firenze, chiedendo miglioramenti sui diritti e sui salari. La manifestazione ha seguito uno sciopero che ha coinvolto i ciclofattorini, con richieste di maggior trasparenza e azioni concrete. La questione ha portato a un confronto tra Assodelivery e la Cgil, con dichiarazioni contrastanti sulle richieste e le risposte delle aziende. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore.