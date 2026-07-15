La biciclettata di protesta dei rider a Firenze | Molte parole niente fatti e poca trasparenza
Un gruppo di rider ha organizzato una biciclettata di protesta a Firenze, chiedendo miglioramenti sui diritti e sui salari. La manifestazione ha seguito uno sciopero che ha coinvolto i ciclofattorini, con richieste di maggior trasparenza e azioni concrete. La questione ha portato a un confronto tra Assodelivery e la Cgil, con dichiarazioni contrastanti sulle richieste e le risposte delle aziende. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore.
Lo sciopero dei ciclofattorini che chiedono maggiori diritti e salari e il botta e risposta tea Assodelivery e Cgil. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it
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