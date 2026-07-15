La biciclettata di protesta dei rider a Firenze | Molte parole niente fatti e poca trasparenza

Da video.corrierefiorentino.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di rider ha organizzato una biciclettata di protesta a Firenze, chiedendo miglioramenti sui diritti e sui salari. La manifestazione ha seguito uno sciopero che ha coinvolto i ciclofattorini, con richieste di maggior trasparenza e azioni concrete. La questione ha portato a un confronto tra Assodelivery e la Cgil, con dichiarazioni contrastanti sulle richieste e le risposte delle aziende. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo sciopero dei ciclofattorini che chiedono maggiori diritti e salari e il botta e risposta tea Assodelivery e Cgil. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

la biciclettata di protesta dei rider a firenze molte parole niente fatti e poca trasparenza
© Video.corrierefiorentino.corriere.it - La biciclettata di protesta dei rider a Firenze: «Molte parole, niente fatti e poca trasparenza»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Waqar, Siddiqe, Zulqarnain e gli altri rider in sciopero aper la biciclettata-corteo a Firenze: «Tanti ordini, paghe misere»Alle 18, i rider di Firenze di Glovo e Deliveroo hanno avviato uno sciopero con un corteo in bicicletta, che durerà fino alle 22 del 15 luglio.

Leggi anche: La polemica sul ponte... dei sospiri. “Poca trasparenza, lavori in ritardo”

Temi più discussi: I rider manifestano: Paghe più alte e tutele per il caldo estremo. La protesta in bicicletta a Firenze; Rider in sciopero, stop alle consegne e corteo in bici; Domani sciopero e pedalata di protesta dei rider Glovo e Deliveroo: Costretti a lavorare sotto il sole, ora basta – ASCOLTA; OGGI IN CITTÀ!.

firenze la biciclettata di protestaRider, sciopero delle consegne a FirenzeFirenze, 15-7-2026 - Rider (Glovo e Deliveroo), oggi a Firenze sciopero delle consegne (dalle 17 alle 22) indetto da Nidil Cgil. Le criticità principali della mobilitazione - si legge in una nota - p ... nove.firenze.it

firenze la biciclettata di protestaSciopero dei rider a Firenze, biciclettata di protesta con la CgilBiciclettata di protesta, oggi a Firenze, per i rider di Glovo e Deliveroo in segno di protesta contro le paghe basse e le modalità di lavoro con caldo estremo. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web