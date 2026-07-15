la battaglia alla psa depopolamento dei cinghiali ricominciano le battute

Dopo due mesi di inattività, è stata riattivata l’ordinanza che autorizza le battute di depopolamento dei cinghiali, ad esclusione dell’area denominata Cev. La provincia è classificata come ‘Zona due’ a causa della presenza ufficiale della peste suina africana. La misura riguarda principalmente il controllo della popolazione dei cinghiali, per cercare di contenere il rischio di diffusione del virus. Le attività di caccia sono state riprese in diverse zone, tranne che nell’area Cev.

Ripristinata l’ ordinanza sulla Psa: tornano le battute di depopolamento sui cinghiali, tranne in zona ’Cev’. Dopo due mesi di inattività, è stata ripristinata dal l’ordinanza: per quanto riguarda l’attività di controllo, la nostra provincia è classificata ’Zona due’, dove la peste suina africana è purtroppo presente a livello ufficiale. C’è però da fare un distinguo di importanza notevole: si tratta dei territori che rappresentano la parte orientale della provincia apuana, vale a dire i comuni di Comano, Fivizzano, Casola, Fosdinovo. Carrara, Massa e Montignoso che, oltre ad essere anch’essi in ’Zona Due’, compongono pure la ’ Zona Cev ’ (zona di controllo espansione virale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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