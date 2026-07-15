La A2 è targata La T Gema Lulli punta già a difenderla | Le offerte? Il titolo resta qua Questo un punto di partenza

Da sport.quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 27 giorni dalla vittoria che ha portato la squadra in Serie A2, si torna a discutere del club. La A2 è targata La T Gema, e il direttore sportivo ha dichiarato che il titolo resterà in squadra e che le offerte non cambieranno questa decisione. La promozione è avvenuta al PalaTiziano di Roma, segnando un punto di partenza per la squadra che ora si concentra sulla prossima stagione.

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A distanza di ventisette giorni dal trionfo del PalaTiziano di Roma che è valso la promozione in A2 in casa La T Tecnica Gema Montecatini si torna a parlare. Nella storica cornice quando si parla di basket del Grand Hotel Croce di Malta è andata in scena la prima conferenza della stagione 2026-2027 che vedrà i leoni termali confrontarsi con la seconda lega cestistica nazionale. Andrea Panati, figlio del presidentissimo Vito, ha fatto gli onori di casa: "Forse a molti non sono chiare le dimensioni dell’impresa compiuta. Montecatini nella sua storia ci è riuscita soltanto tre volte. Da montecatinese ringrazio quindi Alessandro Lulli, Paolo Moricci e tutta la società per aver portato in alto il nome della nostra città". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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