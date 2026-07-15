Kolo Muani alla Juve un incasso imprevisto può favorire l' affare | i bookie non hanno dubbi

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vendita di Muharemovic al Leeds per 40 milioni di euro ha generato un incasso consistente nelle casse della Juventus, che deteneva il 50% sulla rivendita. Con questa operazione, la società può ottenere un guadagno imprevisto, facilitando eventuali trattative future. I bookmaker ritengono che questa situazione possa influenzare l'affare legato a Kolo Muani, con i flussi di denaro che potrebbero favorire l'acquisto.

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La cessione di Muharemovic al Leeds chiusa dal Sassuolo per 40 milioni porterà molti soldi nelle casse bianconere che aveva il 50% della rivendita: e ora avanti sul francese Non ci sono dubbi sul fatto che l'affare di mercato pià interessante di questa estate mondiale riguardi il centravanti della Juventus: Spalletti è andato in ritiro senza la sua punta di riferimento e il nuovo dg del club bianconero, Carnevali, sta continuando a trattare su più tavoli per centrare l'obiettivo. Il preferito del tecnico è sempre il solito: scopriamo le quote Kolo Muani alla Juventus entro l'1 settembre, giorno della chiusura delle operazioni.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI

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