La cessione di Muharemovic al Leeds chiusa dal Sassuolo per 40 milioni porterà molti soldi nelle casse bianconere che aveva il 50% della rivendita: e ora avanti sul francese Non ci sono dubbi sul fatto che l'affare di mercato pià interessante di questa estate mondiale riguardi il centravanti della Juventus: Spalletti è andato in ritiro senza la sua punta di riferimento e il nuovo dg del club bianconero, Carnevali, sta continuando a trattare su più tavoli per centrare l'obiettivo. Il preferito del tecnico è sempre il solito: scopriamo le quote Kolo Muani alla Juventus entro l'1 settembre, giorno della chiusura delle operazioni.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kolo Muani alla Juve, un incasso imprevisto può favorire l'affare: i bookie non hanno dubbi

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KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI

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Juventus e Kolo Muani, affare possibile o miraggio?Dubbi sulla sostenibilitàLa trattativa tra la club e l’attaccante si fa sempre più incerta, con molte voci che ne mettono in discussione la fattibilità.

Gonzalo Garcia insidia Kolo Muani: la Juve studia un affare alla Morata con il Real MadridUna possibile mossa di mercato coinvolge un attaccante e un club straniero, con la Juventus interessata a un possibile trasferimento.

Temi più discussi: Carnevali: Impossibile dire di no alla Juve. Kolo Muani? Richieste troppo alte; Alla Juve serve la svolta che stappi i due colpi: pronti Kolo Muani e Dibu Martinez; Salta anche Kolo Muani? L’affare Juve in salita: no del Psg all’ultima offerta; Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'.

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Balogun è il sogno di Spalletti! Ore decisive per Kolo Muani, ma se la Juve non alza l’offerta...L'attaccante francese aspetta un segnale, però non c’è l’accordo tra bianconeri e Psg: via libera alle alternative. Intanto si scalda Pellegrino: il Parma aspetta l’offerta e apre a uno sconto ... tuttosport.com

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