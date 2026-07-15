L’amministratore delegato di Heineken Italia ha annunciato che crescita e sostenibilità sono strettamente collegati. La dichiarazione è stata fatta durante la presentazione del progetto “Valore Acqua” nello stabilimento di Massafra. Koch ha sottolineato che per l’azienda non si tratta di percorsi separati, ma di obiettivi che si integrano. La presentazione si è concentrata sull’iniziativa legata alla gestione delle risorse idriche all’interno dello stabilimento.

"Per noi crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati". È quanto dichiarato da Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, presentando il progetto "Valore Acqua" nello stabilimento di Massafra. Koch ha spiegato che l'iniziativa rientra nella strategia "Brewing a Better World", attraverso la quale il gruppo punta a coniugare investimenti industriali e tutela delle risorse naturali. L'amministratore delegato ha sottolineato come il progetto sia stato sviluppato insieme al territorio e alle istituzioni, ribadendo che "le grandi sfide ambientali dobbiamo affrontarle sempre insieme", attraverso un percorso condiviso tra imprese, comunità locali e soggetti pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Koch (Heineken): Crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati.

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