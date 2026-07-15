Juventus in agguato per Zaniolo | nuovo incontro tra il fantasista e l’Udinese le ultime

Zaniolo ha saltato il ritiro e ha chiesto un adeguamento contrattuale. La Juventus e il Milan stanno monitorando la situazione. Recentemente si è svolto un incontro tra il giocatore e l'Udinese. Il trasferimento del fantasista a una delle due squadre italiane dipende dalla risoluzione della questione contrattuale con il club friulano. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

di Luca Fioretti Zaniolo diserta il ritiro chiedendo un adeguamento contrattuale: i bianconeri e il Milan osservano la situazione. Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe clamorosamente tingersi di bianconero, ma prima c’è da risolvere una spinosa grana contrattuale con l’ Udinese. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero Veneto, il trequartista classe ’99 sta continuando a disertare il ritiro pre-campionato della squadra friulana, manifestando il proprio malcontento. Il motivo della protesta è legato alle cifre del suo ingaggio, ritenute troppo basse dal giocatore dopo essere stato riscattato definitivamente dal Galatasaray (per una cifra intorno ai 5 milioni di euro) solo poche settimane fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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