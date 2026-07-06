Tensione tra Zaniolo e l’Udinese saranno giorni decisivi e la Juventus è alla finestra | la strategia del club bianconero

Da juventusnews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Non è stato raggiunto l’accordo tra Zaniolo e l’Udinese per il rinnovo del contratto. La Juventus sta monitorando la situazione e valuta eventuali mosse future. La trattativa tra il giocatore e il club friulano resta aperta, mentre le tensioni tra le parti sono diventate evidenti. La società bianconera mantiene un atteggiamento di osservazione senza ancora intervenire formalmente. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Zaniolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fiore Zaniolo e l’Udinese non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: la Juventus resta vigile con una strategia ben definita. La Juventus osserva con estremo interesse le recenti frizioni emerse tra l’ Udinese e Nicolò Zaniolo. Il trequartista, nonostante il delicato momento, ha confermato la sua presenza regolare al raduno del club friulano, pur manifestando una chiara delusione per la gestione della sua situazione contrattuale. Il nodo principale della contesa riguarda l’adeguamento dell’ ingaggio del giocatore: quest’ultimo, forte di una stagione positiva con 5 gol e 5 assist, ambisce a un netto miglioramento rispetto ai circa 1,2 milioni di euro percepiti attualmente, una richiesta che al momento ha creato una distanza significativa tra le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

tensione tra zaniolo e l8217udinese saranno giorni decisivi e la juventus 232 alla finestra la strategia del club bianconero
© Juventusnews24.com - Tensione tra Zaniolo e l’Udinese, saranno giorni decisivi e la Juventus è alla finestra: la strategia del club bianconero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ZANIOLO-UDINESE, si discute per l'ingaggio: JUVE, MILAN e LAZIO alla finestra

Video ZANIOLO-UDINESE, si discute per l'ingaggio: JUVE, MILAN e LAZIO alla finestra

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato, Schira: "Non c'è accordo tra Udinese e Nicolò Zaniolo". Milan alla finestra

Muharemovic Juve, l’Inter è alla finestra ma il club bianconero chiede tempo al Sassuolo: la società sta aspettando per questo motivoLa Juventus sta attendendo una risposta dal Sassuolo prima di completare la cessione di Muharemovic, con l'Inter che continua a manifestare interesse...

Temi più discussi: Tuttosport: E la Juve osserva la tensione tra Udinese e Zaniolo; Messaggero Veneto: Okoye a tutto gas, frenata di Zaniolo; Udinese – lo stato dell’arte; Lazio su Asp Jensen, ma c’è anche l’Udinese.

tensione tra zaniolo eTensione tra Zaniolo e l’Udinese, saranno giorni decisivi e la Juventus è alla finestra: la strategia del club bianconeroZaniolo e l’Udinese non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: la Juventus resta vigile con una strategia ben definita La Juventus osserva con estremo interesse le recenti frizioni emer ... msn.com

tensione tra zaniolo ePagina 4 | Tensione Zaniolo, la Juve ora chiama e aspetta: spuntano due contropartiteL’azzurro resta fra quelli tenuti d’occhio, è ai ferri corti con i friulani. Carnevali segue la vicenda per tentare l’assalto ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web