Non è stato raggiunto l’accordo tra Zaniolo e l’Udinese per il rinnovo del contratto. La Juventus sta monitorando la situazione e valuta eventuali mosse future. La trattativa tra il giocatore e il club friulano resta aperta, mentre le tensioni tra le parti sono diventate evidenti. La società bianconera mantiene un atteggiamento di osservazione senza ancora intervenire formalmente. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Zaniolo.

di Luca Fiore Zaniolo e l’Udinese non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: la Juventus resta vigile con una strategia ben definita. La Juventus osserva con estremo interesse le recenti frizioni emerse tra l’ Udinese e Nicolò Zaniolo. Il trequartista, nonostante il delicato momento, ha confermato la sua presenza regolare al raduno del club friulano, pur manifestando una chiara delusione per la gestione della sua situazione contrattuale. Il nodo principale della contesa riguarda l’adeguamento dell’ ingaggio del giocatore: quest’ultimo, forte di una stagione positiva con 5 gol e 5 assist, ambisce a un netto miglioramento rispetto ai circa 1,2 milioni di euro percepiti attualmente, una richiesta che al momento ha creato una distanza significativa tra le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tensione tra Zaniolo e l’Udinese, saranno giorni decisivi e la Juventus è alla finestra: la strategia del club bianconero

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ZANIOLO-UDINESE, si discute per l'ingaggio: JUVE, MILAN e LAZIO alla finestra

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