Kessie-Juve ci risiamo | nuovo assalto e novità in arrivo

Il centrocampista ivoriano sembra prossimo a lasciare l’Al-Ahli e a tornare in Italia. La trattativa con la Juventus si sta intensificando, con segnali di un possibile accordo imminente. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le fonti indicano un interesse concreto da parte del club italiano. La conclusione della trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane.

Il centrocampista ivoriano appare sempre più vicino all’addio all’Al-Ahli e al ritorno nel campionato italiano. La Juventus è, senza ombra di dubbio, la squadra di Serie A più attiva sul mercato. Nonostante il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League e il relativo danno economico, a Torino hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e sono al lavoro per riuscirci. Franck Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ed ecco che, proprio in queste ore, in casa Juve è tornato d’attualità il nome di Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe ’96 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l’ Al-Ahli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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