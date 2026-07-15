Il Leeds ha inviato una proposta di 19 milioni di euro tramite il Sassuolo per acquistare Muharemovic. La Juve aspetta la conferma ufficiale. Dopo l’amichevole di Basilea, i primi movimenti di mercato sono in atto. La società bianconera ha già in programma i prossimi passi, ma resta in attesa di notizie ufficiali dal club inglese. La casella di posta elettronica della Continassa è molto attiva in queste ore.

La casella di posta elettronica della Continassa è caldissima. La Juve attende la notifica del Leeds, che via Sassuolo depositerà 19 milioni per l’acquisto di Muharemovic e darà il via al mercato bianconero. La rinuncia fatta dal club bianconero su un obiettivo vale delle risorse economiche importanti, tante quanto basta per far entrare nel vivo tutte le piste battute finora. Spalletti vuole un portiere d’esperienza e un centravanti strutturato di livello europeo, ma Carnevali ora ha abbastanza potenza di fuoco per mettere a posto anche la difesa e il centrocampo. Tutto in pochi giorni, così da aggiungere carne al fuoco dopo la prima amichevole in programma sabato a Basilea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, c'è il Leeds su Di Gregorio. Dopo l'amichevole di Basilea i primi colpi: ecco i piani di Carnevali

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Su #Muharemovic, l'offerta della #Juve da 16+bonus è stata respinta una decina di giorni fa dal #Sassuolo. ?Non è più previsto nessun rilancio da parte di Madama. #Leeds (in pole), #Bournemouth e #Sunderland possono arrivare ai 40mln € richiesti d x.com

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