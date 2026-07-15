Nel corso dell'ultimo anno, il giocatore ha disputato una sola partita da titolare con la nazionale, un’amichevole contro l’Albania a novembre, prima del Mondiale e delle partite di preparazione successive.

Prima del Mondiale, e delle partite di preparazione immediatamente precedenti, Jude Bellingham ha giocato titolare con la sua nazionale solo una volta nell’ultimo anno (in amichevole con l’Albania, a novembre), cioè da giugno 2025. Oggi - che i tifosi inglesi in trasferta nel continente americano cantano Hey Jude come se stessero invocando un qualche tipo di intervento divino - sembra incredibile pensarlo, ma c’è stato un momento in cui più di una persona si è chiesta se l’Inghilterra non avrebbe potuto fare a meno di lui. O meglio: se l’Inghilterra avrebbe giocato meglio senza Jude Bellingham. Tra questi, chissà, magari c’era anche Thomas Tuchel, l’allenatore tedesco della nazionale inglese. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Jude Bellingham, l'uomo dei sogni inglesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jude Bellingham grüßt Kloppo und Johannes B. Kerner

Notizie e thread social correlati

Ehi Jude! Bellingham affonda la Norvegia e porta l’Inghilterra in semifinaleNella partita di Miami del 12 luglio 2026, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari, conquistando così l’accesso alla...

Temi più discussi: Jude Bellingham, l'uomo dei sogni inglesi; Hey Jude: Bellingham si prende la scena nella sfida tra Haaland e Kane Streaming | DAZN IT; Mondiali, l'Inghilterra canta 'Hey Jude', ma Bellingham punge Tuchel; Chi è Ashlyn Castro, la fidanzata di Jude Bellingham? Spoiler: ha un ex famoso.

| I: Chi è il tuo giocatore preferito? L: Probabilmente Jude. Un bravissimo giocatore ma anche un modello da seguire, davvero un brav’uomo! – Louis parlando di Jude Bellingham x.com

Inghilterra-Argentina, Bellingham e il peso del 1986: gli inglesi consegnano a Jude quarant’anni di attesaNel 1968 Paul McCartney scrisse Hey Jude per incoraggiare un bimbo: oggi Jude Bellingham entra nella canzone più famosa dei Beatles mentre l’Inghilterra affronta l’Argentina con il peso di quarant’ann ... sport.virgilio.it

Tuchel e il caso Bellingham: Non serve essere un cavallo per essere un buon fantinoAlla vigilia della semifinale del Mondiale contro l'Argentina, Thomas Tuchel ha chiarito il botta e risposta avuto con Jude Bellingham dopo il quarto di finale vinto dall'Inghilterra contro la Norvegi ... tuttomercatoweb.com