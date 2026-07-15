José Mourinho è tornato al Real Madrid, portando con sé un Rolex di valore. La presenza dell’orologio, noto per il suo prestigio, ha attirato l’attenzione tra tifosi e media. La sua visita nel club madrileno, che ha segnato una fase importante della sua carriera, è stata seguita da molte discussioni sul significato del pezzo di alta orologeria. L’evento ha fatto parlare di sé anche oltre i confini del calcio.

José Mourinho torna al Real Madrid. È stata una delle grandi notizie calcistiche dell’estate, di tale portata da non essere stata nemmeno messa in ombra dai Mondiali del 2026. Questo evento ha suscitato grande ottimismo in gran parte della tifoseria merengue, che ricorda ancora gli alti livelli di competitività raggiunti durante la sua prima esperienza come allenatore del club contro il Barcellona di Guardiola. Per molti, quel periodo tra il 2010 e il 2013 ha rappresentato la ricostruzione della squadra e un cambio di mentalità che avrebbe gettato le basi per molte vittorie successive, oltre a quelle ottenute sotto la guida del portoghese. Ora, il ritorno dell’allenatore è carico di aspettative, anche perché tutti abbiamo constatato come il profilo stesso di Mourinho sia cambiato: la sua personalità è molto meno conflittuale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Jose Mourinho First Real Madrid Squad: Where Are They Now

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José Mourinho torna al Real MadridJosé Mourinho è tornato ad allenare il Real Madrid, dove aveva già guidato la squadra dal 2010 al 2013.

BREAKING: Jose Mourinho è d’accordo sul ritorno del Real MadridSecondo fonti vicine al club, l’ex allenatore ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per tornare sulla panchina del team.

Temi più discussi: Mourinho, le prime foto del ritorno al Real: nel suo staff c'è Khedira; José Mourinho torna al Real Madrid con un Rolex che potrebbe dire molto sul suo nuovo corso; Real Madrid, Mourinho riparte da un italiano: il tecnico punta sulla continuità; Real Madrid, Mourinho già al lavoro: nel suo staff anche Khedira.

L’11 agosto, Netflix lancerà una docuserie in tre parti dedicata a José #Mourinho, che ripercorrerà i suoi vent’anni di carriera ad alti livelli. La serie includerà interviste a numerosi calciatori e dirigenti che hanno collaborato con l’ex allenatore dell’ #ASR x.com

Mourinho arriva su Netflix: il trailer della serie sul leggendario allenatore Special One reddit

José Mourinho torna al Real Madrid con un Rolex che potrebbe dire molto sul suo nuovo corsoIl portoghese torna al Real Madrid con la voglia di dare il massimo e ce lo ha dimostrato con il Rolex che indossava. gqitalia.it

José Mourinho al Real Madrid, le prime foto del ritorno. Sami Khedira è nel suo staffInizia ufficialmente il Mourinho-bis a Madrid. Lo Special One si ripresenta ai tifosi e sceglie l'ex centrocampista per la sua nuova avventura ... sport.sky.it