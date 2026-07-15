Jonathan Coachman difende il ritorno di Baron Corbin | La WWE ha bisogno di un heel come lui
Jonathan Coachman ha commentato il ritorno di Baron Corbin in WWE, sostenendo che la compagnia ha deciso di farlo tornare perché ha bisogno di un heel come lui. Coachman ha spiegato che questa scelta potrebbe rendere il secondo periodo in federazione di Corbin più efficace rispetto alla prima. La decisione ha diviso i fan, ma secondo il commentatore, la presenza di Corbin serve a rafforzare il roster di wrestler antagonisti.
Il ritorno di Baron Corbin in WWE ha diviso i fan, ma secondo Jonathan Coachman la compagnia lo ha riportato indietro per un motivo ben preciso, ed è proprio questo che potrebbe rendere il suo secondo stint molto più efficace del primo. Durante Two Count Tuesday, Coachman ha sostenuto che alla WWE manca da anni un vero heel vecchio stile, e Corbin rappresenta il profilo ideale per ricoprire quel ruolo. A differenza di molti wrestler moderni, più interessati a conquistare il favore del pubblico, vendere merchandising o diventare virali sui social, Corbin è uno dei pochi capaci di suscitare un autentico sentimento di ostilità nei fan, al punto da farli desiderare davvero di vederlo perdere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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