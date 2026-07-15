Jonathan Coachman difende il ritorno di Baron Corbin | La WWE ha bisogno di un heel come lui

Notizia in breve

Jonathan Coachman ha commentato il ritorno di Baron Corbin in WWE, sostenendo che la compagnia ha deciso di farlo tornare perché ha bisogno di un heel come lui. Coachman ha spiegato che questa scelta potrebbe rendere il secondo periodo in federazione di Corbin più efficace rispetto alla prima. La decisione ha diviso i fan, ma secondo il commentatore, la presenza di Corbin serve a rafforzare il roster di wrestler antagonisti.