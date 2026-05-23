WWE | Ci si aspetta ancora il ritorno di Baron Corbin nonostante lui neghi pubblicamente

Si continua a parlare del possibile ritorno di Baron Corbin in WWE, nonostante lui abbia negato pubblicamente l’intenzione di tornare. Non ci sono annunci ufficiali da parte della federazione riguardo a un suo rientro. La discussione si concentra su un ipotetico movimento di mercato nel settore wrestling, che coinvolgerebbe il ritorno di Corbin. Fino a ora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

In un movimento di “wrestling mercato” che avrebbe del clamoroso, si continua a parlare del ritorno di Baron Corbin in WWE. La cosa indubbiamente farà parlare per un po’ di tempo, dato che il ritorno arriverebbe in un momento in cui la WWE ha effettuato numerosi tagli, tra cui Kairi Sane e Aleister Black che stavano comunque performando in maniera positiva e in alcuni casi, vedasi appunto Kairi, avevano storyline in corso. Nonostante diverse testate confermino che il nome di Corbin sarebbe molto chiacchierato in WWE per un eventuale ritorno, di recente è arrivato via social media il diniego pubblico di tali voci, proprio dallo stesso Corbin: “Ho accettato 8 show in Europa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Thomas Pestock/Bishop Dyer formerly Baron Corbin shows up at AEW before Dynamite!

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