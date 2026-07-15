Domani si terrà il terzo concerto di “Jazz in Porto” a Marina di Grosseto, sulla Terrazza. La rassegna musicale è organizzata dall’associazione culturale “Palomar”. Sul palco si esibirà il “Giulio Stracciati Trio”. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, con ingresso gratuito. La manifestazione si svolge con il supporto dell’associazione e si inserisce nella programmazione culturale locale.

Terzo appuntamento domani a Marina di Grosseto con ’Jazz in Porto’, la rassegna musicale organizzata dall’associazione culturale ’Palomar’ presieduta da Massimo Marinotti. Nella terrazza del porto si esibirà il ’Giulio Stracciati Trio’ (inizio alle 22, partecipazione gratuita). Stracciati (nella foto), 61 anni e da trenta insegnante a ’Siena Jazz’ (docente di chitarra, improvvisazione e musica di insieme), nonché direttore artistico di ’Volterra Jazz’ da tredici anni. E’ anche docente e titolare della cattedra jazz e armonia applicata nel Conservatorio ’Cimarosa’ di Avellino. Al suo attivo tredici cd (e altri 60 come side man) e un altro in uscita a breve: si tratta del secondo lavoro con Glenn Ferris, già trombonista di Frank Zappa, prodotto a Los Angeles con la supervisione di Stevie Wonder. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Jazz in Porto’ sulla Terrazza con il ’Giulio Stracciati Trio’

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