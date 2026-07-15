Iuav di Venezia | prima in Italia nelle triennali di architettura e design

L’università Iuav di Venezia si colloca al primo posto in Italia nelle classifiche relative ai corsi di laurea triennali in architettura e design secondo il rapporto Censis. La posizione si riferisce ai risultati ottenuti nelle ultime valutazioni sui programmi di studio e sulle performance accademiche. La classifica prende in considerazione vari parametri, tra cui qualità dell’offerta formativa e soddisfazione degli studenti. Questo risultato riguarda i corsi di laurea triennali in architettura e design dell’ateneo.

L'ateneo Iuav di Venezia si posiziona al vertice nazionale secondo la nuova classifica Censis relativa ai corsi di laurea triennali in architettura e design. Questo primato istituzionale evidenzia l'efficacia di un modello didattico fortemente orientato al futuro.L’Università Iuav di Venezia prima Scuola in Italia nelle triennali sia di Architettura e Pianificazione territoriale che di Design e Arti nella classifica CensisTriennali Iuav sul podio: nella nuova classifica Censis che, come ogni anno, fotografa la situazione delle università italiane, risultano primi in Italia sia i corsi di laurea triennale nei settori Architettura e Ingegneria, che comprende Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, che quelli in Design e Arti dell’Università Iuav di Venezia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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