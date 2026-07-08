Giovanni Battista e Giampiero Un secolo di architettura e design Pistoia celebra i gemelli Bassi

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pistoia, si celebra il centenario della nascita dei gemelli Bassi, nati il primo luglio 1926 da Maria Luisa Bonfanti e Francesco Bassi. I due sono noti nel settore dell’architettura e del design, con un secolo di attività alle spalle. La ricorrenza è stata ricordata con eventi e mostre dedicate alla loro carriera, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La città rende omaggio ai due fratelli con iniziative pubbliche e private.

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PISTOIA Pistoia ricorda un secolo dalla nascita dei gemelli Bassi. Il primo luglio 1926 nascevano infatti a Pistoia da Maria Luisa Bonfanti e Francesco Bassi i gemelli Giovanni Battista e Giampiero Bassi. Due menti brillanti destinate a tracciare un solco indelebile nella storia dell’architettura e del design internazionale. Ora la città ne celebra ufficialmente il centenario della nascita, ricordando un sodalizio artistico straordinario in cui l’uno era il perfetto completamento dell’altro: un’unione fruttuosa interrottasi prematuramente solo con la scomparsa di Giampiero nel 1980. I fratelli Bassi si distinsero fin da subito nel panorama culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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