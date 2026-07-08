A Pistoia, si celebra il centenario della nascita dei gemelli Bassi, nati il primo luglio 1926 da Maria Luisa Bonfanti e Francesco Bassi. I due sono noti nel settore dell’architettura e del design, con un secolo di attività alle spalle. La ricorrenza è stata ricordata con eventi e mostre dedicate alla loro carriera, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La città rende omaggio ai due fratelli con iniziative pubbliche e private.

PISTOIA Pistoia ricorda un secolo dalla nascita dei gemelli Bassi. Il primo luglio 1926 nascevano infatti a Pistoia da Maria Luisa Bonfanti e Francesco Bassi i gemelli Giovanni Battista e Giampiero Bassi. Due menti brillanti destinate a tracciare un solco indelebile nella storia dell’architettura e del design internazionale. Ora la città ne celebra ufficialmente il centenario della nascita, ricordando un sodalizio artistico straordinario in cui l’uno era il perfetto completamento dell’altro: un’unione fruttuosa interrottasi prematuramente solo con la scomparsa di Giampiero nel 1980. I fratelli Bassi si distinsero fin da subito nel panorama culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pistoia.

© Lanazione.it - Giovanni Battista e Giampiero. Un secolo di architettura e design. Pistoia celebra i gemelli Bassi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festeggiamenti del Santo Patrono, la Società di San Giovanni Battista celebra 230 anni di storiaLa Società di San Giovanni Battista, fondata nel 1796, si prepara a festeggiare 230 anni di attività.

Un secolo di vita vissuto con energia: Forlimpopoli celebra il secolo di Iride RosettiA Forlimpopoli, si festeggia il centenario di Iride Rosetti, una donna che ha raggiunto i cento anni di età.

Argomenti più discussi: Giovanni Battista e Giampiero. Un secolo di architettura e design. Pistoia celebra i gemelli Bassi; Rotary Club Chieti: il professor Colasante è il nuovo presidente.

Oggi 24 giugno, Natività di San Giovanni Battista: è il precursore del Signore Gesù CristoLa Nascita di San Giovanni Battista è festeggiata per sottolineare l'importanza di colui che è stato il precursore del Signore Gesù Cristo. lalucedimaria.it

Natività di San Giovanni Battista – Messa della vigilia: storia, liturgia e cultoLa vigilia del 23 giugno introduce la solennità del Precursore: profilo biblico e diffusione del culto tra Oriente e Occidente. msn.com