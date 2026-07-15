A Roma si sono svolti due giorni di colloqui tra Israele e Libano. Nel frattempo, nel territorio interessato dal conflitto, si registrano ancora vittime e danni materiali.

A Roma conclusa la due giorni di colloqui tra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Tv2000.it - Israele-Libano, due giorni di colloqui a Roma. Sul campo ancora distruzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israele-Libano, due giorni di colloqui a Roma. Sul campo ancora distruzione

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran, il vicepresidente Vance atterrato in Svizzera per i colloqui. Media: “Aggiunta sessione sul Libano al programma”. Ancora raid in LibanoIl vicepresidente Vance è arrivato in Svizzera per partecipare a colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Colloqui tra Israele e Libano all'ambasciata statunitense a RomaOggi a Roma sono iniziati i colloqui tra rappresentanti di Israele e Libano, sotto l’egida degli Stati Uniti.

Temi più discussi: A Roma secondo giorno di negoziati tra Israele e Libano. Ambasciatori cercano accordo sul ritiro dell’esercito israeliano; Colloqui tra Israele e Libano, accordo su ritiro da zone pilota; Libano, Israele tira dritto. In bilico l’incontro previsto a Roma; Libano: una, nessuna, centomila tregue.

Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance partendo per la Svizzera, dove parteciperà ai colloqui con l'Iran. Affermando che può stare solo uno o due giorni, secondo quanto riportato dai media am x.com

Israele espande la zona di controllo militare in Libano, segnali di nessuna ritirata nonostante il patto USA-Iran reddit

Usa, 'colloqui Libano-Israele positivi, nei prossimi giorni ritiro da zone pilota'BEIRUT - I negoziati tra Libano e Israele, conclusisi oggi a Roma, sono stati positivi e il processo di implementazione delle zone pilota dalle quali Israele dovrà ritirarsi inizierà nei prossimi ... ansa.it

A Roma secondo giorno di negoziati tra Israele e Libano. Ambasciatori cercano accordo sul ritiro dell’esercito israelianoLe delegazioni si incontrano presso l’ambasciata americana ... msn.com