isola dei platani degradata i commercianti sono scontenti

Notizia in breve

L'Isola dei Platani è stata descritta come degradata, suscitando reazioni tra i commercianti locali. La consigliera comunale del Pd ha espresso preoccupazioni sullo stato di decoro e sull’identità dell’area, che si estende tra le vie Guidi, Torre e Perugia. La discussione si è accesa nel contesto di un confronto politico riguardante il futuro e la riqualificazione dell’area.