Isola dei Platani degradata I commercianti sono scontenti
L'Isola dei Platani è stata descritta come degradata, suscitando reazioni tra i commercianti locali. La consigliera comunale del Pd ha espresso preoccupazioni sullo stato di decoro e sull’identità dell’area, che si estende tra le vie Guidi, Torre e Perugia. La discussione si è accesa nel contesto di un confronto politico riguardante il futuro e la riqualificazione dell’area.
Decoro, identità e futuro dell’ Isola dei Platani accendono il confronto politico. A sollevare il caso sulla tenuta dell’area compresa tra le vie Guidi, Torre e Perugia, è la consigliera comunale del Pd Loretta Neri. Con la dem che chiama direttamente in causa i vertici del centro commerciale naturale inaugurato nel 1986. "La domanda che rivolgo al vicepresidente Massimiliano Stacchini è molto semplice: quale differenza c’è tra un bazar e certe esposizioni che vediamo oggi lungo il viale? Esiste un regolamento e viene applicato nello stesso modo a tutti?", incalza Neri. Nel mirino non c’è una singola attività. "Penso alle sedie di plastica davanti alla pizzeria al taglio, ai manichini fuori dal bar, ma anche ai negozi spesso definiti dalla destra come bazar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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