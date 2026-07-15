L’Isola dei Famosi affronta una serie di spoiler che circolano prima della messa in onda. Selvaggia Lucarelli ha commentato pubblicamente il problema, accusando di mancanza di rispetto per il lavoro dei produttori. Le anticipazioni sui contenuti del programma sono diventate oggetto di discussione sui social, con alcuni tentativi di evitare le fughe di notizie. La produzione ha dichiarato di lavorare per proteggere le informazioni ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a diffondersi online.

Milano, 15 luglio 2026 - L’Isola dei Famosi alle prese con gli spoiler. Selvaggia Lucarelli che grida allo scandalo e al mancato rispetto del lavoro di “centinaia di persone dall’altra parte del mondo” - la conduttrice dimentica che la “caccia all’anteprima” e al chiacchiericcio sui programmi televisivi, in barba alle “centinaia di persone” che vi lavorano, è uno sport che anche lei in passato non ha disdegnato di praticare -, la produzione del surviving game che richiama all’ordine i naufraghi eliminati prima della finale suggerendo di mettere in atto comportamenti più professionali ed evitare anticipazioni sui social network e fughe di notizie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Isola dei Famosi e spoiler, una corsa alla visibilità: si possono evitare le anticipazioni?

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