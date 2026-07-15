Iran Teheran | Usa cercano di impedire nostra sovranità su Hormuz

Il vice ministro degli Esteri iraniano ha accusato gli Stati Uniti di tentare di ostacolare la sovranità di Teheran sullo Stretto di Hormuz. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista trasmessa dall’emittente di Stato iraniana. Secondo Gharibabadi, gli Stati Uniti cercano di impedire all’Iran di esercitare la “sovranità effettiva” sulla zona strategica.

Il vice ministro degli Esteri iraniano per gli Affari legali e internazionali, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato in un’intervista trasmessa martedì dall’IRIB – l’emittente di Stato iraniana – che gli Stati Uniti stanno cercando di impedire a Teheran di esercitare quella che egli ha definito “sovranità effettiva” sullo Stretto di Hormuz. Poi sui negoziati: “Il fatto che vogliano che l’Iran torni (ai negoziati) è una richiesta che non verrà soddisfatta. Date le attività criminali degli Stati Uniti, la Repubblica Islamica dell’Iran (IRI) non sarà il primo Paese a richiedere negoziati con gli Stati Uniti. Non chiederemo negoziati con gli Stati Uniti”, ha concluso Gharibabadi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran News | US Launches Fresh Strikes On Iran After Strait Of Hormuz Ship Attack

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