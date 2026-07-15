Anne Hathaway ha annunciato la sua terza gravidanza durante un'intervista con Seth Meyers, affermando di essere sorpresa di essere rimasta incinta a 43 anni. L'attrice ha parlato con ironia della notizia, che ha definito uno shock. L'intervista è avvenuta il 13 luglio, in occasione della promozione del film epico “The Odyssey”, che uscirà nelle sale italiane il 16 luglio.

Anne Hathaway è stata ospite, il 13 luglio, nel salotto di Seth Meyers per il “Late Night” per la promozione del kolossal epico “The Odyssey”, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio. L’attrice con un pancione ormai evidente ha mostrato la voglia di raccontare, tra risate e imbarazzo, come sia arrivata la sua terza gravidanza a 43 anni. La star ha ammesso di essere stata colta di sorpresa nonostante la gravidanza fosse tutt’altro che casuale. Ha spiegato di sapere bene cosa stessero facendo lei e il marito, l’attore e produttore americano Adam Shulman, ma di essere rimasta comunque sbalordita dal fatto che avesse funzionato. Da qui il soprannome scelto per il nascituro: un “buzzer-beater”, il canestro segnato sul segnale della sirena dell’ultimo secondo, quando ormai nessuno se lo aspettava più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e mio marito siamo scioccati che sia successo a 43 anni”: Anne Hathaway racconta con ironia la sorpresa della terza gravidanza

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