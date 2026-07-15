«Il Mezzogiorno è il principale destinatario della nuova stagione di investimenti infrastrutturali del Governo – annuncia il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (nella foto) - Parliamo di oltre 170 miliardi di euro tra opere in corso, finanziate e programmate. La parte più consistente riguarda la rete ferroviaria, con oltre 110 miliardi, destinati all’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, alla Palermo-Catania-Messina, alla Napoli-Bari e ai collegamenti con porti e aree produttive. Alle infrastrutture stradali sono destinati oltre 40 miliardi, tra nuove opere e manutenzione straordinaria della rete Anas. Per porti, logistica e interporti gli investimenti superano i 4 miliardi, mentre oltre 6 miliardi riguardano il trasporto pubblico locale, con il rinnovo delle flotte e nuove infrastrutture urbane. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Edoardo Rixi: «Infrastrutture, il governo investe 170 miliardi al Sud»

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