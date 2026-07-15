L'Inter Under 23 ha una nuova casa: lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. La seconda squadra nerazzurra giocherà qui le partite in casa, traslocando dall'U-Power Stadium di Monza (promosso in Serie A). L'Under 23 giocherà nuovamente in Serie C. L'Inter U23 si alternerà con la Pro Sesto, società di Serie D, e le partite europee dell'Inter Women. Questo il commento della società di Sesto: "Siamo felici di accogliergli nella nostra casa. È un accordo che ci rende orgogliosi e ci consente di valorizzare ulteriormente lo Stadio Breda, aumentandone efficienza, prestigio e l'idoneità a ospitare competizioni a livello professionistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter Under 23, nuovo stadio: giocherà al Breda di Sesto

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NUOVO STADIO SAN SIRO | LE PAROLE DI PAOLO SCARONI

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