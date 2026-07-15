L’Inter ha rifiutato un’offerta da 32 milioni di euro per un centrocampista. La proposta non è stata considerata sufficiente dal club, che continua a cercare rinforzi per il reparto. La squadra si trova in difficoltà dopo la partenza di un giocatore chiave e non ha ancora trovato un accordo con altri possibili acquisti. La trattativa sembra ancora aperta, ma la finestra di mercato si avvicina alla chiusura.

Strada in salita per il club campione d’Italia: l’ultima proposta economica non basta per il grande obiettivo a centrocampo Inter senza pace per il post Dumfries. Dopo la beffa Palestra, i nerazzurri hanno dovuto rinunciare anche a Khalaili: il laterale israeliano non ha ottenuto l’idoneità sportiva dal CONI e quindi non potrà essere tesserato dai campioni d’Italia. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’Inter così è a caccia di un nuovo profilo sulla fascia e intanto continua il lavoro per rinforzare gli altri reparti della squadra di Cristian Chivu. Malgrado la possibile permanenza del baby Stankovic, una pista calda per il centrocampo rimane Curtis Jones dal Liverpool. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Inter, altra mazzata: respinta l’offerta da 32 milioni

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