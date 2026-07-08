di Alberto Petrosilli Il club belga non cambia posizione dopo il rilancio nerazzurro da 23 milioni più bonus per Khalaili: richiesta ferma a 30 milioni. L’Inter incassa un nuovo stop nella trattativa per Anan Khalaili. Secondo quanto riferito dal giornalista belga Sasha Tavolieri, l’ Union Saint-Gilloise avrebbe deciso di rifiutare anche la nuova proposta ufficiale presentata dal club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La società di viale della Liberazione aveva aumentato la propria offerta fino a 23 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’esterno, ma la proposta non avrebbe soddisfatto le richieste del club belga, intenzionato a mantenere una valutazione più alta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, respinta l’offerta per Khalaili: l’Union Saint-Gilloise chiede 30 milioni

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