L’evento “Eat to Meet 2026” si è concluso con il tutto esaurito, registrando un’adesione record. Mercoledì 8 luglio, a partire dalle 18:30, gli spazi di Villa di Corliano a San Giuliano Terme hanno ospitato il meeting di networking. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui un noto esperto del settore, attirando un pubblico molto numeroso.

Pisa, 14 luglio 2026 – Un successo travolgente e un sold out lampo che conferma la forza di un format attesissimo. Si è conclusa con uno straordinario riscontro di presenze l’edizione 2026 di “Eat to Meet” l’evento di networking che, mercoledì 8 luglio a partire dalle 18:30, ha animato gli storici spazi di Villa di Corliano a San Giuliano Terme. I 100 posti disponibili sono andati letteralmente a ruba in pochissime ore fin dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 15 giugno. Il progetto, nato per mettere al centro il valore delle relazioni professionali e favorire la nascita di nuove sinergie, è stato realizzato da Cna Pisa e Cna Giovani Imprenditori Pisa, con la prestigiosa compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziative: tutto esaurito a “Eat to meet 2026” con la presenza di Andrea Devincenzi

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Cna Pisa: successo da tutto esaurito per “Eat to Meet” 2026 a Villa di CorlianoL’evento “Eat to Meet” 2026 si è svolto mercoledì 8 luglio a Villa di Corliano, a San Giuliano Terme, attirando un pubblico numeroso.