Il commissario tecnico dell’Inghilterra ha dichiarato di non sentire il peso della responsabilità prima della semifinale mondiale contro l’Argentina. Ha aggiunto di sentirsi nervoso e teso, situazione normale in un momento così importante, ma di non percepire alcuna pressione particolare. La sua dichiarazione è stata rilasciata alla vigilia dell’incontro, senza ulteriori commenti sul match o sulla squadra.

"Non sento il peso della responsabilità. Si sente la tensione e sarò nervoso, ed è normale. Ma non sento alcun peso". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel alla vigilia della semifinale Mondiale contro l'Argentina di Leo Messi. "La sua campagna, questo torneo, il modo in cui trascina la squadra è semplicemente incredibile, assolutamente incredibile", ha detto il commissario tecnico dell'Inghilterra a proposito di Messi. "Non ci sono parole. per descrivere un risultato del genere, la responsabilità e la qualità che ha dimostrato ancora una volta in questo torneo", ha detto. Bellingham e il capitano Harry Kane, autore anche lui di sei gol, sono stati i protagonisti del cammino dell'Inghilterra verso le semifinali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, Tuchel: "Non sento il peso della responsabilità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giorgio Di Munno, il nuovo questore di Viterbo: "Sento il peso della responsabilità"Il nuovo questore di Viterbo, 56 anni, con oltre 30 anni di esperienza nella polizia di Stato, si è insediato martedì 26 maggio.

Mondiali, il segreto dell’Inghilterra di Tuchel arriva dal rugby: i ‘finischer’ della panchinaL’Inghilterra di Thomas Tuchel ha aperto il Mondiale con una vittoria 4-2 sulla Croazia.

Temi più discussi: L'Inghilterra vuole un sabato da Leoni: sul cammino per la semifinale trova Haaland e la sua Norvegia; Bellingham e Kane trascinano l'Inghilterra: Messico battuto 3-2, Tuchel ai quarti; L'Inghilterra non deve temere l'Argentina in difficoltà, e punta alla finale mondiale dopo 60 anni | Goal.com Italia; Thomas Tuchel e la soluzione al dilemma del centrocampo: quando Anderson e Rogers brillano a Miami.

Inghilterra, Tuchel: Su Messi no parole. Argentina? Rivalità enorme ma siamo prontiIl tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Argentina. tuttomercatoweb.com

L'Inghilterra non deve temere l'Argentina in difficoltà, e punta alla sua prima finale di Coppa del Mondo dopo 60 anniPer molti l’Inghilterra è favorita nella semifinale di mercoledì 2026 contro l’Argentina, campione in carica. Questo dimostra i progressi degli ultimi dieci anni. Certo, la presenza di Lionel Messi re ... goal.com