In Inghilterra, due giocatori sono in testa alla classifica dopo aver ricevuto chiamate considerate audaci. La notizia riguarda un metodo adottato dall’allenatore Tuchel, che sembra aver portato a risultati concreti. La vicenda è al centro di molte discussioni e viene riportata da diverse fonti di informazione nel settore del calciomercato. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui nomi dei giocatori o sulle modalità di queste chiamate.

2026-07-15 16:16:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Harry Kane e Jude Bellingham sono stati al centro della corsa dell’Inghilterra alla Coppa del Mondo. Le due stelle hanno portato i Tre Leoni alle semifinali della Coppa del Mondo 2026, formando una delle partnership offensive più produttive del torneo. Kane ha già segnato sette gol mentre Bellingham è arrivato a sei, eguagliando il conteggio combinato della coppia francese Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Il loro bottino di gol riflette il lavoro svolto da Thomas Tuchel, nonostante le pesanti critiche che ha dovuto affrontare nei mesi precedenti il??torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra, il metodo di Tuchel funziona: le chiamate audaci pagano con due giocatori in testa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tuchel e le parole che hanno cambiato l'Inghilterra: "Ecco cosa ho detto ai miei giocatori"Dopo il primo tempo di Inghilterra-Croazia, l’allenatore è tornato negli spogliatoi senza parlare.

Inghilterra, le convocazioni di Tuchel sono coerenti con quanto aveva promesso: chiarezza e gerarchieL’esclusione di Palmer e Foden dalla lista dei convocati per il Mondiale ha provocato reazioni critiche nel Regno Unito.

Temi più discussi: Inghilterra-Norvegia, il pallone tech ha toccato il cavo della spider cam? La tecnologia c'è, la certezza no; Calcio: Argentina-Inghilterra, tornano i fantasmi della storia; Gli ippopotami thailandesi prevedono che Francia e Inghilterra raggiungeranno la finale dei Mondiali di calcio del 2026.; Chi è Katie Goodland, la moglie di Harry Kane e madre dei suoi quattro figli.

Ha stravinto grazie a talento, disciplina, giusta alimentazione. Ecco 8 curiosità, incluso il suo piatto preferito che ci ha svelato proprio in Inghilterra x.com

David Beckham fischiato durante Inghilterra-Argentina: il caso Simeone e la rivalità nata ai Mondiali del 1998 (e mai finita veramente)Sono passati quasi trent'anni, ma per molti tifosi argentini David Beckham resta ancora il simbolo di una delle rivalità più accese della storia dei Mondiali. A ... ilmessaggero.it

Zanetti gioca Argentina-Inghilterra: Occhio a Bellingham. Noi non siamo solo MessiJavier Zanetti ha condiviso le proprie emozioni e le sue impressioni sulla semfinale Argentina-Inghilterra, tornando anche con la memoria alla storica sfida del Mondiale di Francia 1998. tuttomercatoweb.com