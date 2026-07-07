Argentina Egitto streaming e diretta tv | dove vedere la partita dei Mondiali 2026

Alle 18 ora italiana di oggi, martedì 7 luglio 2026, si gioca la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Argentina ed Egitto. La sfida si tiene ad Atlanta, negli Stati Uniti. La partita sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva, ma i dettagli sui canali specifici non sono stati ancora comunicati.

. ARGENTINA EGITTO STREAMING TV – Oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 18 (ora italiana) Argentina ed Egitto scendono in campo ad Atlanta (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Argentina Egitto in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv e live streaming. La partita tra Argentina ed Egitto sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 (orario italiano) di oggi, martedì 7 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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