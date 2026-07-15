È una delle partite più attese dell’intero Mondiale 2026. Inghilterra e Argentina si affrontano nella semifinale che mette in palio un posto nella finale della Coppa del Mondo, rinnovando una delle rivalità più intense della storia del calcio. La sfida, in programma ad Arlington, in Texas, promette spettacolo, qualità e grande equilibrio, con due nazionali ricche di talento e protagoniste di un percorso convincente nel torneo. Una rivalità che attraversa la storia. Ogni confronto tra Inghilterra e Argentina porta con sé un peso storico particolare. Dai celebri incroci ai Mondiali del 1986 e del 1998 fino alle sfide più recenti, il duello tra le due nazionali è sempre stato caratterizzato da grande intensità agonistica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Inghilterra-Argentina, sfida da brividi per un posto nella finale dei Mondiali 2026: probabili formazioni e dove può decidersi

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