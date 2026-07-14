Francia-Spagna oggi in tv Mondiali 2026 | orario semifinale canale in chiaro streaming

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima semifinale dei Mondiali di calcio, in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico, si gioca oggi. La Francia sfida la Spagna, con l’orario ancora da definire. La partita sarà trasmessa in chiaro su un canale televisivo accessibile a tutti e sarà disponibile anche in streaming. La competizione si avvicina alla fase decisiva, con il match che vale l’accesso alla finale.

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Siamo ormai sul rettilineo finale e il valore della posta in palio cresce a dismisura di partita in partita. Nella prima semifinale dei Mondiali di calcio, competizione che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia affronta la Spagna. Il match si giocherà a Dallas e inizierà alle 21:00. Nei quarti di finale la formazione transalpina, vincitrice dell’edizione 2018 e finalista di Qatar 2022, ha regolato il Marocco 2-0 grazie alle reti segnate da Mbappé, che nel primo tempo aveva fallito un calcio di rigore, e da Dembelé. I transalpini, nelle sei partite fin qui disputate, hanno incassato solo due gol. Nei quarti di finale la compagine iberica ha regolato 2-1 il mai domo Belgio grazie alla rete decisiva segnata, a due minuti dal novantesimo, dall’uomo della provvidenza Mikel Merino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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