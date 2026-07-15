Inghilterra-Argentina c' è el clasico infinito per un posto nella storia

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una partita tra Inghilterra e Argentina si svolge per un posto nella storia, definita da molti come il “clasico infinito”. La rivalità tra le due squadre dura da oltre quarant’anni e si lega a una sconfitta militare che l’Argentina vuole vendicare sul campo. La sfida si gioca sulle isole Falkland-Malvinas, un arcipelago nell’Atlantico meridionale sotto controllo britannico. La partita resta un simbolo di tensione tra i due paesi.

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Negli ultimi quarant'anni è cambiato il mondo, ma non la rivalità tra Inghilterra-Argentina. Siamo sempre lì, con la Selección che intende vendicare sul campo la sconfitta militare subita per il controllo delle isole Falkland-Malvinas, una manciata di scogli sperduti nell'Atlantico meridionale sotto protettorato britannico. E, oggi come allora, l'Albiceleste confida nelle prodezze del suo numero 10 per regolare i conti con la storia. Nel 1986 fu la mano di Maradona, stasera ci proverà Messi, che però - rispetto a Diego - avrà nel Var un avversario in più da dribblare nella sua prima contro i Tre Leoni. Anche Tuchel però ha il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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