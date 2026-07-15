Incidente mortale in autostrada | mamma papà e figlie a bordo Tragedia enorme

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’Autostrada del Brennero. A bordo di un’auto c’erano una coppia e le loro figlie. Una donna di 39 anni è deceduta nell’abitacolo, mentre una ragazzina è rimasta gravemente ferita. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la donna. La ragazzina è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Un viaggio in famiglia, le prime ore del mattino e poi un impatto devastante che ha spezzato ogni normalità. Sull’Autostrada del Brennero si è consumata una tragedia che ha coinvolto una coppia e le figlie: una donna di 39 anni è morta nell’abitacolo dell’auto, mentre una ragazzina versa in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 di martedì 15 luglio, lungo la carreggiata Sud dell’A22, nel territorio di Fortezza. Secondo una prima ricostruzione, l’auto della famiglia, di nazionalità danese, avrebbe sbandato fino a raggiungere la corsia d’emergenza. Incidente sull’Autobrennero, l’impatto contro il tir fermo. La vettura avrebbe urtato con violenza la cabina di un mezzo pesante che si trovava in una piazzola di sosta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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INCIDENTE SPAVENTOSO IN GALLERIA: MORTO BIMBO DI 3 ANNI, FERITI IL PAPÀ E LA SORELLINA - MONTAGNOLO

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