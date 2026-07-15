Un incendio si è sviluppato nel cantiere della torre Oxy, nel centro di Bruxelles, martedì. Le fiamme hanno coinvolto l’edificio, con sei persone trovate morte, alcune all’interno di un ascensore. Il sindaco ha definito l’evento il peggior incidente sul lavoro degli ultimi vent’anni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato i corpi.

Sei morti è il terribile bilancio dell’incendio scoppiato martedì nel cantiere della torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. “ Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi vent’anni “, secondo il sindaco della città Philippe Close. La conferma del ritrovamento dei morti è arrivata in serata da Valentina Marocchi, procuratrice del lavoro a Bruxelles, dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dal rogo. “ g “, ha spiegato Marocchi. I sei corpi privi di vita sono stati trovati nel primo ascensore, e il fatto che ci fossero sei dispersi dal mattino fa sperare che la conta si possa fermare qui. In serata, però,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Incendio nel cuore di Bruxelles, fiamme nella torre Oxy: almeno 6 morti, vittime trovate in un ascensore

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